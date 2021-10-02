Başhekim Deniz'den sağlıkçılara şiddete tepki - Son Dakika

Malatya'da 3 hemşirenin madde bağımlısı bir şüpheli tarafından rehin alınmasına yönelik açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, "Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Dün gece Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz, ambulans ile hastanelerine getirilen bir şahsın saat 21.59'da herhangi bir kayıt işlemi ve muayenesi yapılmadan ambulanstan kaçarak, acil servisin yan koridorunda birkaç odaya girmeye çalıştığını ifade etti. Şahsın bu koridorda bulunan hemşire dinlenme odasının açık olduğunu farkederek odaya girdiğini belirten Deniz, "Bu esnada dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımız olmak üzere 3 hemşiremizi rehin almıştır. Saat 22.10'da güvenlik ve emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Şahıs 22.12'de odadan çıkarılmıştır. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacaklarını ve şiddetin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Deniz, "3 Hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - MALATYA