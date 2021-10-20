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Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi

20.10.2021 10:41
Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi

Malatya'da, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Kur'an kursundaki annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Malatya'da, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Kur'an kursundaki annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Battalgazi Müftülüğü Mustafa Orhanoğlu Kur'an Kursu'nda bulunan annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın da katıldığı programda annelere narkotik maddeler anlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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