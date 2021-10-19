Üye Girişi
Malatya'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

19.10.2021 21:17
Malatya'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alıcı (73) idaresindeki çapa makinesi ilçenin Dereköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Yoldan geçen bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alıcı'nın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mehmet Alıcı, Hekimhan, Malatya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi 20:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi 20:34 TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor 20:14 Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor
Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı 20:06 Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak 18:20 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
Sporting'in attığı gollerin hepsinin kornerden gelmesi Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı Sporting'in attığı gollerin hepsinin kornerden gelmesi Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı         
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Kongo'da kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü Kongo'da kaza yapan kamyonun kasasındaki 50 kişi öldü         
20:19
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti         
18:54
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi         
18:14
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 21:22:07. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement