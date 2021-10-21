Malatya'da din görevlilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde, müftülük ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından din görevlilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığınca ilan edilen 2021 Afet Farkındalık Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kale Merkez Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan ve mahalle camilerinde görev yapan din görevlileri ile müftülük çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş eğitim verdi.

Altuntaş, afet öncesi alınacak tedbirler ile afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda sunum yaptı, daha sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Seminere Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu ve Kale İlçe Müftü Vekili Kaya Karakaya da katıldı.