Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

İ.T'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nursel T. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde Nursel T. (38) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi İ.T. (42) arasında tartışma çıktı.

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