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Malatya'da genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu - Son Dakika

Malatya'da genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu

31.10.2021 14:46
Malatya'da genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu

Malatya'da 31 yaşındaki hemşire, kardeşi tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Malatya'da 31 yaşındaki hemşire, kardeşi tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen hemşirenin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitlis'te görev yaptığı sırada eşinden ayrılan ve yaklaşık 2 ay önce tayininin çıktığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayan hemşire Selver Ç. (31) kız kardeşi S.Ç.'nin (18) Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan ikametinde kardeşi ile birlikte yaşamaya başladı. Genç hemşirenin dün gece saatlerinde erkek arkadaşıyla mesajlaşarak intihar edebileceği yönünde bilgiler paylaşması üzerine polis ekipleri ikamete giderek Selver Ç. ile görüştü. Ekipler ile yüz yüze görüşme yapan Selver Ç.'nin durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir talebinin bulunmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, sabah 05.00 sularında iki kardeş kahvaltı yaptıktan sonra odalarına uyumaya gitti. Sabah 09.00 sularında uyanan genç hemşirenin kız kardeşi S.Ç. ablasını doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde buldu. Kendi imkanlarıyla ablasını bulunduğu yerden indiren S.Ç.'nin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selver Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç hemşirenin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Malatya'da genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu - Son Dakika
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