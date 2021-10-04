Malatya'da iş merkezinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bir iş merkezinde meydana gelen olayda F.G., Onur Kızıldağ'ı boğaz ve kalp kısmından bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Kızıldağ kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.G.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden F.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA