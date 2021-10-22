Malatya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Malatya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor

Malatya'da yapılan 2 ayrı çalışmada, 1 milyon 700 bin adet gümrük kaçağı Makaron ile toplam 540 litre sahte rakı ele geçirildi.

Malatya'da yapılan 2 ayrı çalışmada, 1 milyon 700 bin adet gümrük kaçağı Makaron ile toplam 540 litre sahte rakı ele geçirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 "SKM" suçlarını önlemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan 2 ayrı çalışmada, 1 milyon 700 bin adet gümrük kaçağı makaron ile toplam 540 litre sahte rakı ele geçirildi. Konularla ilgili şüpheli 4 şahsa 5607 "SKM"dan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

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