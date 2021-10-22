Malatya'da 1 milyon 700 gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen iki operasyonda 1 milyon 700 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçakçılık ve sahte alkol operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika