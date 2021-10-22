Malatya'da kanalboyu temizlik - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekânlardan biri olan ve zaman içerisinde gerek kanal içinde, gerekse kanal çevresinde meydana gelen kirliliği ortadan kaldırmak için bir çalışma yaptı.

Her fırsatta temizliğin önemini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın genelinde de temizlik konusunda çok büyük çalışmaların yer aldığını belirtirken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da bu önemle çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor.

Kanalboyu'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, "Malatya genelinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalar gerçekleştiriyor. Kanalboyu'ndaki suyun azalması ile birlikte havuzda biriken atıklar ekiplerimiz tarafından yoğun bir çalışma sonucunda temizlendi. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan ana arterlerde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir." şeklinde konuştu.