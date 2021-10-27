Malatya'da kumar operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Halep Caddesi'ndeki bir adreste şüpheli şahısların ve suç unsurlarının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste E.K, B.T, M.A. ve E.E'nin kumar oynadığını tespit etti, şahıslara idari işlem yaptı.

Kumar oynattığı tespit edilen S.B. hakkında adli işlem yapan ekipler, masada bulunan 300 lira ve oyun kağıtlarına el koydu.

Öte yandan S.B'nin üzerinde 9,11 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap, aynı adresteki B.T'den ise ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İlgili suçlarla ilgili tahkikata başlandı.