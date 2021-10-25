Malatya'da polisten kaçan şüpheli, otomobili ekip aracına çarpınca yakalandı - Son Dakika

Malatya'da polisten kaçan şüpheli, kullandığı otomobilin ekip aracına çarpması sonucu yakalandı, kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde kavgaya karışan ve yaralanan şüpheli A.K, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviyi kabul etmeyerek kaçan şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Turgut Özal Mahallesi'nde "dur" ihtarında bulunulan şüpheli A.K'nin kullandığı araç, polis aracına çarptı. Yakalanan zanlı A.K, gözaltına alındı.

Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.