Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında kent meydanında stant kuran sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı çalışması yaptı.
Soykan Parkı'nda stant açan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık ekibi, talep eden vatandaşları aşıladı.
Standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Standa gelen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapan sağlık çalışanları, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde de uyardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da sağlık çalışanları Kovid-19 aşı çalışması yaptı - Son Dakika