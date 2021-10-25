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Malatya'da Sivas Caddesindeki alt yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Malatya'da Sivas Caddesindeki alt yapı çalışmaları tamamlandı

25.10.2021 13:52
Malatya'da Sivas Caddesindeki alt yapı çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivas Caddesinde yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına devam ediliyor.

İçme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilendiği caddede abone bağlantılarının yapılmasıyla birlikte tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler asfalt çalışmalarına başladı.

Altyapı çalışmalarının ardından kaldırımların ve aydınlatma direklerinin yenilendiği cadde, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Sivas Caddesinde yenileme çalışmaları kapsamında alt yapı çalışmaları yapıldı. Yağmur suyu yapıldı, içme suyu tamamen yenilendi. Çift taraflı aboneler yapıldı. Kaldırım çalışmaları yapıldı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ardından Sivas Caddesinde üst yapı çalışmalarına başlandığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Sivas Caddesinin alt yapısıyla ilgili kayıp kaçakların yoğun olduğu, abone bağlantılarında da kaçakların söz konusu olduğunu ilgili arkadaşlarımız tespit etmişlerdi. Ayrıca caddemizde tabana su sızması hasebiyle gerek su altyapısının, gerek kanalizasyon alt yapısının değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yapılması çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının akabinde kaldırım düzenleme çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt çalışmalarına Sivas Caddesinde başlandı ve en kısa sürede bu çalışmalarda tamamlanarak sokak aydınlatmalarının da yenilendiği caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Yapılan çalışmaların hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Malatya'da Sivas Caddesindeki alt yapı çalışmaları tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya'da Sivas Caddesindeki alt yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Sivas Caddesindeki alt yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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