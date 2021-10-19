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Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi

19.10.2021 09:40
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Sivas'ın Gürün ilçesinden Malatya'nın Darende ilçesine tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak amacıyla geleceğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 33 gümüş sikke, 5 gümüş yüzük, 4 haç, 2 hayvan figürü, 1'er adet mühür ve gümüş bilezik ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.???????

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi - Son Dakika
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