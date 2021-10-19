Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Sivas 'ın Gürün ilçesinden Malatya'nın Darende ilçesine tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak amacıyla geleceğini belirledi.

Malatya 'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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