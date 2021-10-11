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Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

11.10.2021 15:06
Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

Son dakika haberi... Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentte gerçekleştirilen 2 günlük denetimlerde kurallara uymayan toplan 323 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentte gerçekleştirilen 2 günlük denetimlerde kurallara uymayan toplan 323 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis sorumluluk bölgesinde 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan uygulamada emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu denetimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde bin 9 araç kontrol edilirken kurallara uymadıkları belirlenen 304 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandığı dile getirildi. Denetimlerde ayrıca 3 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 72 toplu taşıma aracında yapılan sivil denetimlerde ise kurallara uymayan 19 araca da işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza
Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza
Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

Trafik Denetleme, Malatya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza - Son Dakika
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