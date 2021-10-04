Zincirleme kazada ölen polis memuru ve babası, toprağa verildi - Son Dakika

MALATYA'nın Kale ilçesinde 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı ve 5 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Abdüsselam (26) ve babası Şerif Ekici (50) memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kale-Malatya kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 651 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen 01 YV 976 plakalı otomobil ile 07 E 6129 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdusselam Ekici ile Selami Çeçen'in (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak araçtan çıkarılarak ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden Şerif Ekici (50), Fehriye Çeçen (33) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.