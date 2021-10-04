Malatya'da üniversite öğrencilerine SİBERAY tanıtıldı - Son Dakika

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine SİBERAY programı tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce SİBERAY programı kapsamında İnönü Üniversitesi kampüsünde stant kuruldu.
Öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımıyla siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı.
Hazırlanan el broşürleri öğrencilere verildi ve siber suçlara karşı öğrencilerin dikkatli ve tedbirli olmalarının gerekliliği anlatıldı.
Öte yandan, stant 8 Ekim'e kadar öğrencilere, siber suçlarlar ilgili bilgilendirme hizmeti sunacak.
Kaynak: AA
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