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Malatya-Filistin arası iş birliği mutabakatı - Son Dakika

Malatya-Filistin arası iş birliği mutabakatı

27.10.2021 15:11
Malatya-Filistin arası iş birliği mutabakatı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Filistin'in Tubas şehri Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası arasında kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına mutabakat zaptı imzalandı.

Online ortamda gerçekleştirilen imza programına Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Tubas Valisi Younis Al-Asi, Filistin Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı Omer Hashim, Tubas Belediye Başkanı Khaled Samir, Tubas Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası Başkanı Tha'er Sawafta, Filistin Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Faed Mustafa, iki odanın yönetim kurulu üyeleri ve Malatya'dan bazı STK Başkanları katıldı.

SADIKOĞLU: "DÜNYANIN EN MAĞDUR VE EN MAZLUM HALKI FİLİSTİN HALKIDIR"

Konuşmasına Filistin halkıyla yüzyıllar öncesine dayanan ortak bir tarihe, yakın kültür ve sosyal ilişkilere sahip olduğumuzu belirterek başlayan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, "Yaklaşık 5 milyon Filistin halkı 73 yıldan beri zulüm altında günlerini geçiriyor. Nereden bakılırsa bakılsın şu anda dünyanın en mağdur ve en mazlum halkı Filistin halkıdır. Bunu net bir şekilde görüyor ve bu acıya ortak olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Türk halkı olarak her zaman bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesindeki kardeş Filistin halkıyla dayanışma içinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugün kardeş ülke Filistin'den Tubas Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız arasında kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek konusundaki niyetimizi mutabakat altına alacağız. Malatya'da iş camiasını temsil eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye her daim hazırız. Birazdan imzalayacağımız mutabakat zaptı ile her iki odamızın üyelerinin daha yüksek hacimli ticaret yapma imkânı bulacağına inanıyoruz" dedi.

"FİLİSTİN, TİCARETTE AYRICALIK UYGULADIĞIMIZ ÜLKELER ARASINDA"

Türkiye'nin ve Malatya'nın Filistin ile yaptığı ticaret hakkında da bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Filistin Devletine 2020 yılındaki ihracat hacmi 84 milyon dolar. İthalatımız ise 10 milyon dolar. Filistin'in, en büyük ikinci ticaret ortağıyız. Kendi şehrimizle ilgili bilgi vermem gerekirse; Malatya'dan Filistin Devleti'ne 2019 yılında 83 bin dolar, 2020 yılında ise 59 bin dolar ihracat gerçekleştirmişiz. Pandeminin etkisiyle yüzde 28'lik bir düşüş yaşamışız. Filistin'le, özellikle de kardeş şehrimiz Tubas ile ihracat-ithalat hacmimizin artması için bugünden sonra daha çok çaba sarf edeceğiz. Şunu da belirtmek isterim; 26 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'deki karar ile Türkiye, Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etti. Bu kararın da hedeflerimize olumlu katkı sunacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

TİCARİ TEMAS VE ORTAK YATIRIM KONUŞULDU

Malatya sanayisi hakkında da bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mızda 2 sanayi bölgemiz bunuluyor. Bu sanayi bölgelerimizde dünyaca ünlü kayısımız başta olmak üzere tekstil, makine, gıda, enerji gibi sektörlerde 360 tane üretim yapan çok güçlü fabrikalarımız var. Bu sanayicilerimizle, Tubas şehrinde bulunan sanayiciler arasında ikili iş görüşmeleri, ticari temas ve ortak yatırım konularında önemli girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek isterim. İmzalayacağımız mutabakat zaptının odalarımıza, şehirlerimize ve ülkelerimize hayırlı olmasını dileyerek, saygılar sunuyorum" dedi.

ÖZKAN: "DÜNYANIN ZULME SESSİZ KALMASINI ÖFKELİ BİR ŞEKİLDE İZLİYORUZ"

Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan da bir konuşma yaptı. Özkan, şunları söyledi; "Filistin Tubas Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası ile kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek adına mutabakat imzalayacak olmamızı memnuniyetle karşılıyoruz. Yaklaşık 5 milyon Filistinli kardeşimiz yıllardır kendi öz topraklarında zulme maruz kalıyor. Başta ABD olmak üzere dünyanın bu zulme sessiz kalmasını üzüntü ve öfkeli bir şekilde izliyoruz. İsrail'in Filistin şehirlerinde sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur. Bu zulmün bir an önce sona ermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak 70 üyemiz ve 30 meslek komitemizle 9 bin üyemizin işlerini geliştirmesi ve ilimiz ekonomisinin büyümesi adına emek veriyoruz. Malumunuz tüm dünya Kovid-19 etkisi ile sarsılıyor. Bu sarsıntı sizleri olduğu gibi bizleri de ekonomik olarak olumsuz etkiledi. İnşallah bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile her iki odamızın üyelerinin birlikte hareket etmesi ile daha verimli ticaret yapma imkânı bulacağımıza inanıyoruz. İmzalayacağımız mutabakat zaptının odalarımıza, şehirlerimize ve ülkelerimize hayırlı olmasını dileyerek, saygılar sunuyorum"

KÜÇÜK: "BU ANLAŞMA FİLİSTİN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZA ÖNCÜ OLACAK"

Mutabakat zaptı programını takip eden aynı zamanda Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı olan Malatya Sivil Toplum Platformu Başkanı Ahmet Küçük, "Filistin'in Tubas şehri Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası ile Malatya'mızın Ticaret ve Sanayi odası arasında imzalanan bu mutabakat bizim için büyük önem arz ediyor. İki oda arasında yapılan bu anlaşmanın bizim yapacağımız çalışmalara da öncü olacağına, Filistinli kardeşlerimiz için elimizi taşın altına koymaya vesile olacağına inanıyoruz. Daha önce sadece söylemde olan Filistin halkına yardımcı olmak ve destek olmak arzumuzu pratiğe dökecek bu toplantıyı girişimleri ile organize eden Malatya TSO Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na sonsuz şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tubas Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tha'er Sawafta, Tubas Valisi Younis Al Asi, Filistin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı Omar Hashim ve Filistin Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Faed Mustafa da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından iki odanın başkanları karşılıklı olarak mutabakat zaptını imzaladı.

Malatya-Filistin arası iş birliği mutabakatı

Ziraat Odası, Filistin, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya-Filistin arası iş birliği mutabakatı - Son Dakika


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