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Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı

13.10.2021 15:54
Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, son 5 yılda üniversitelerindeki öğretim üyelerinin yayın sayısının 3 bin 30'a yükseldiğini, bunların yüzde 57'sinin de dünyanın en saygın dergilerinde yer aldığını belirtti.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, son 5 yılda üniversitelerindeki öğretim üyelerinin yayın sayısının 3 bin 30'a yükseldiğini, bunların yüzde 57'sinin de dünyanın en saygın dergilerinde yer aldığını belirtti.

Üniversitenin Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 akademik yıl açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Mart 2020'den bu yana küresel salgın nedeniyle çevrim içi sürdürdükleri eğitim öğretim faaliyetlerini yeniden yüz yüze yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Kuruldukları 1975'ten bu yana ülkenin yükseköğretimine önemli katkılar sağladıklarını, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde ettiklerini belirten Kızılay, ülkeye ve insanlığa yararlı bilgi üretmek, yetkin bireyler yetiştirmek ve başta sağlık olmak üzere topluma yüksek standartlarda hizmet etmenin temel görevleri olduğunu kaydetti.

Yeni akademik yılda 7 bin 608 öğrencinin kaydını yaptıklarını, üniversitede 39 ülkeden 1219'u uluslararası olmak üzere yaklaşık 37 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü dile getiren Kızılay, şimdiye kadar 145 bin 219 mezun verdiklerini söyledi.

Ülkenin girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi arasında 2019'da 43. sırada yer aldıklarını, halihazırda 590 bilimsel araştırma projesinin yürütüldüğünü anlatan Kızılay, "Üniversitemiz ülkemizin bilimsel araştırma projelerine yüksek bütçe ayıran üniversitelerinden birisidir. Verdiğimiz bu desteklerle URAP'ta Türkiye sıralamasında 2015'te 37. sırada olan üniversitemiz 2020'de 29. sıraya, 2021'de de devlet üniversiteleri arasında 26. sıraya yükselmiştir. Son 5 yıl içerisinde üniversitemiz hocalarının verdiği yayın sayısı 3 bin 30 rakamına ulaşmıştır. Bu yayınların yüzde 57'si dünyanın en saygın dergilerinde yer almıştır." dedi.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezinin başarılarına da dikkati çeken Ahmet Kızılay, merkezde bugüne kadar 3 bin 53 karaciğer naklinin başarıyla gerçekleştirildiğini, 58 bin 775 kanser hastasının tedavi edildiğini bildirdi.

Kentteki yurt doluluk oranı yüzde 80

Vali Aydın Baruş da Malatya'nın üniversiteler açısından şanslı bir şehir olduğunu, sağlanan imkanlar ve sosyal çevre bakımından öğrencilere rahat bir ortam vadettiklerini söyledi.

Özellikle barınma imkanları açısından Malatya'nın çok iyi durumda olduğunu anlatan Baruş, "Bugün KYK'ya bağlı 7 yurdumuz hizmet veriyor. ve buralarda 9 bin 940 kapasitemiz var. Şu anda KYK yurtlarımızda kayıtlı öğrenci sayımız 9 bin 68 ve doluluk oranımız yüzde 91, hala 872 boş kapasitemiz var. 3 bin 227 yatak kapasitesine sahip özel yurtlarda 1450 öğrencimiz kayıt yaptırmış durumda. Buralardaki doluluk oranımız da yüzde 45, 1777 özel yurt boş kapasitemiz var. Toplam yurt kapasitemiz şehir olarak 13 bin 167, toplam kayıtlı öğrencimiz 10 bin 518, doluluk oranımız yüzde 80." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da öğrencilere ön yargıdan uzak, her düşünceye açık olması tavsiyesinde bulunarak, "Sabit fikirli olmayın. Biz sırtımızda bilgi yükü taşımayalım, o bilgiyi topluma yararlı bir meta haline getirmek gibi sorumluluğumuz var." dedi.

En fazla karaciğer naklinin yapıldığı merkez

Akademik yılın ilk dersini veren Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise karaciğer naklinde canlı vericili nakillerin yüksek olmasına karşılık kadavradan bağış sayısının düşük olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de milyon nüfus başına organ bağışının 7 olduğunu ve son iki yıl içerisinde bunun 2'ye düştüğünü kaydeden Yılmaz, canlı vericili karaciğer naklinde Türkiye'nin dünyada Kore'den sonra ikinci ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'deki karaciğer nakillerinin 4'te birini yaptıklarını dile getiren Yılmaz, Avrupa Karaciğer Transplantasyon Kayıt Sistemi'ne göre Avrupa ve Türkiye'de 2008'den sonra en fazla karaciğer nakli yapılan en başarılı merkez olduklarını ifade etti.

Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı
Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı
Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı
Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı
Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Kızılay, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya İnönü Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açıldı - Son Dakika
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