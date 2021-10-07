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Malatya Valisi Baruş'tan, ikinci doz aşı olmayan 30 bin kişiye çağrı Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş'tan, ikinci doz aşı olmayan 30 bin kişiye çağrı Açıklaması

07.10.2021 16:37
Malatya Valisi Baruş'tan, ikinci doz aşı olmayan 30 bin kişiye çağrı Açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, ilk doz aşısını olan 30 bin kişinin 40 gün geçmesine rağmen henüz ikinci doz aşılarını yaptırmadığını belirterek, "Aşının etkili olması için ikinci doz aşıların mutlaka yaptırılması gerekiyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, ilk doz aşısını olan 30 bin kişinin 40 gün geçmesine rağmen henüz ikinci doz aşılarını yaptırmadığını belirterek, "Aşının etkili olması için ikinci doz aşıların mutlaka yaptırılması gerekiyor." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Aşını ol tribünlerde yerini al", "Aşını ol tabletini al" sloganlarıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, aşı olanlara hediyeleri kura çekimiyle verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende, kampanyaya katılarak iki doz aşısını olanlara 44 tablet, toplu taşımada kullanılan 144 MOTAŞ biniş kartı ve 244 adet Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

Vali Baruş, yaptığı konuşmada, 16-19 Ağustos'ta ilk doz, sonraki süreçte de ikinci doz aşısını yaptıran yaklaşık 10 bin kişinin olduğunu, bunların arasından kura çekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu süreçte 15 bin kişiye birinci doz aşının uygulandığını, 5 bin kişinin ise henüz ikinci doz aşı yaptırmadığını dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"Malatya'da yaklaşık 30 bin kişi bugüne kadar birinci doz aşısını yaptırdı ancak yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen henüz ikinci doz aşısını yaptırmayan 30 bin kişi var. Bu 30 bin kişiye çağrıda bulunmak istiyorum. Aşının etkili olması için ikinci doz aşıların mutlaka yaptırılması gerekiyor. Birinci doz aşının koruyuculuğu az. O nedenle vatandaşlarımızın hastalıktan korunmak için ikinci doz aşılarını bir an önce yaptırmaları gerekiyor."

Son bir ayda kentte vakalar arttı

Kovid-19'dan korunmanın tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Baruş, şöyle devam etti:

"Malatya'mızın ikinci doz aşılamadaki oranı yüzde 67 civarında. Malatya'nın aşılama oranında çok daha güzel yerlerde olması lazım. Özellikle son bir aydır Malatya'mızda vaka sayıları çok arttı. Yoğun bakımlarımızda, serviste yatan ve entübe hasta sayılarımızda artışlar oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı arttı. Son günlerde yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüş de olsa vaka sayılarında, hastanemizde yatan sayılarımızda henüz bir azalma yok. Yoğun bakımlarda yatan sayımızda da ciddi bir azalma yok. Ne olur bu aşılamaya önem verelim, hastalıktan ve hayatımızı kaybetmekten korunmanın en önemli yolu aşılama."

"Herkes bilinçli olsun"

Kapalı ortamlarda kalabalıklar halinde bir araya gelmekten sakınmak gerektiğini kaydeden Baruş, şu anda aktif vakalar arasındaki 1500 kişinin çocuk yaşta olduğunu, 3 hamilenin de Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini anlattı.

Baruş, sokaklardaki denetimlerin yeterli olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Biz vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan hoşlanmıyoruz, herkes bilinçli olsun, maskesini taksın, kendisine dikkat etsin, sağlığını korusun istiyoruz. Sadece ceza uygulamakla bu kurallara uyulmasını temin edemeyiz, onun için çağrılarda bulunuyoruz. Çünkü kolluk güçlerimiz böyle bir tespit yaptığında, ceza yazdığında vatandaşlarımız tepki gösteriyor. Biz vatandaşımızla çok karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak kış şartlarının da yaklaştığını ve hastalığın da yayılma sürecinde olduğunu düşünürsek, bu noktada artık bu yaptırımlara mecburen müracaat etmemiz gerekecek." yanıtını verdi.

COVIRAN Bereket, Malatya, Tablet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş'tan, ikinci doz aşı olmayan 30 bin kişiye çağrı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Valisi Baruş'tan, ikinci doz aşı olmayan 30 bin kişiye çağrı Açıklaması - Son Dakika
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