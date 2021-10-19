Malazgirt'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Özkahraman, muhtarların, köy ya da mahallelerde yerel yönetim idaresinin başı olduğunu belirtti.

Özkahraman, "Muhtarlar, seçimle iş başına gelen halkımızın temsilcileridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımız, sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynamaktadır. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Biz muhtarlara her daim desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer'e, Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a, emniyetimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum."

Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.