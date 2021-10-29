Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendine şiar edinen, vatanını milletini seven, işine sadakatle bağlı bireyler olarak tüm gücümüzle Cumhuriyetimiz için çalışmalıyız. Kardeşliğini ve beraberliği muhafaza ederek bugüne kadar gelen milletimizin sükunet ve sağduyu ile bugünleri de atlatacağını olan derin inanç ve güvenlimle Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım."

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.