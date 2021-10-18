Malazgirt'te çiftçiler üretimde verimlilik konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, üretimde verimlilik konusunda bilgilendirildi.

İlçe Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır çiftçilerle toplantı yapamadıklarını dile getirdi.

Ziraat Odası Tarım Danışmanı Servet Öner de kentteki çiftçilerin sorunlarını iyi bildiklerini ve bu sorunların oda tarafından en az seviyeye indirildiğini ifade ederek, "Malazgirtli çiftçilerimiz, devletimizin verdiği hibe desteklerine mutlaka başvursunlar ve işlerini büyütsünler. Bu hibe desteklemeleri konusunda halkımızı bilinçlendirmek için ayrıca bir toplantı yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Toplantıda çiftçilere üretimde verimliliğin yanı sıra kuraklık hakkında da bilgi verildi.