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Mali Cumhurbaşkanı Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü - Son Dakika

Mali Cumhurbaşkanı Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü

06.10.2021 13:30
Mali Cumhurbaşkanı Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü

Mali'de 24 Mayıs'taki darbenin ardından cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Assimi Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı kabul etti.

Mali'de 24 Mayıs'taki darbenin ardından cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Assimi Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı kabul etti.

Mali Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Goita'nın, Lamamra ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Mali tarafından bilgi paylaşılmazken, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Arap basınına yaptığı açıklamada, Cezayir'in Mali hükümetiyle aktif dayanışmasını göstermek için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından gönderildiğini söyledi.

Lamamra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'deki sömürge dönemine yönelik tartışmalı ifadelerini hedef alarak, yabancı partnerlerin kendi tarihlerine "sömürgeci nazarla bakmayı bırakması" gerektiğinin altını çizdi.

Mali ile "ortak bir kaderlerinin" olduğunu belirten ve Macron'un açıklamalarını "iflas" olarak tanımlayan Lamamra, "Bu hafızanın iflası, Fransa'nın bazı ülkelerle ilişkilerinde kriz yaratıyor. Bu da ancak bağımsızlığa ve egemenliğe koşulsuz saygı duyulmasıyla giderilebilir. Batıdaki dostlarımız, sömürgeci mazi ve mantıktan uzaklaşmalı, Cezayir, Mali gibi birçok Afrika ülkesinde insanlığa karşı suç sayılan sömürgeciliği bir medenileştirme projesi diye ideolojik süslemeden vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.

Cezayir ve Mali'de Fransa krizi

Cezayir basınında "sürpriz" ziyaret olarak değerlendirilen görüşmenin, Mali'nin de Fransa ile Rus paralı askerler konusunda ciddi bir kriz yaşadığı bir döneme rastlaması dikkati çekti.

Görüşmeden birkaç saat sonra da Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Macron'un Mali hükümetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Cezayir de Macron'un "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" açıklamasını kınayarak Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için geri çağırmıştı.

Fransa ile Mali arasındaki Wagner polemiği

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı, tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şoke olduğunu belirterek "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükümet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez. Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali Cumhurbaşkanı Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mali Cumhurbaşkanı Goita, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü - Son Dakika
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