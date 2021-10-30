Mali'de Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı N'Djim yargılanıyor - Son Dakika

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbe sonrası meclis görevini yürüten Ulusal Geçiş Konseyi (CNT) Başkan Yardımcısı Issa Kaou N'Djim 3 ay hapis istemiyle yargılanıyor.

CNT'nin 4'üncü Başkan Yardımcısı olan N'Djim, "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen N'Djim'in, tutuksuz yargılanma talebi de reddedildi.

Savcılığın hakkında 3 ay hapis isteminde bulunduğu N'Djim, 3 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

N'Djim, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Mali temsilcinin sınır dışı edilmesi kararı nedeniyle, darbe sonrası kurulan geçiş hükümetinin Başbakanı Choguel Maiga'yı eleştirmişti.

Bu eleştirilerin ardından 26 Ekim'de gözaltına alınan N'Djim, 28 Ekim'de de tutuklanmıştı.

Daha önce muhalefet platformu M5 RFP'nin önemli isimleri arasında yer alan N'Djim, Ağustos 2020'de devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için düzenlenen eylemlere destek veren kanaat önderi İmam Mahmud Dicko'yla yakınlığıyla biliniyordu.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.