MALTEPE D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Yangın, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mevkii Kartal istikameti yan yoldaki bir otomobilde çıktı. 34 PYK 79 plakalı otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonunda markete uğradıktan sonra aracını çalıştıramadı. İttirerek çalıştırmaya çalıştığı araç yolda motor kısmından alev aldı. Alevler tüm otomobili sararken bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

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