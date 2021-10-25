MALTEPE'DE 19 YILDIR SÜREN "MANTOLAMA" KRİZİ - Son Dakika

MALTEPE'de bina sakinleri ile gecekondu sahipleri arasında 19 yıl önce başlayan "mantolama" işlemi krize dönerken, zaman zaman gerilime neden oldu. İddiaya göre, bina sakinleri dış cepheye mantolama yaptırmak isterken, yan tarafta bulunan gecekondu sahibi mülküne girilerek işlem yapılmasına yıllarca engel oldu. Son yaşanan olayda, mantolamaya engel olmaya çalışan kadın, vincin sepetinin altında durarak çalışmayı engelledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 35 kişinin yaşadığı 12 daireli binanın mantolanması için yapılan girişim, yan parseldeki mülk sahibi Ahmet Ortakuz'un engeline takıldı. İddiaya göre, bina sakinleri, ilk kararını aldıkları 2002 yılından bu yana binanın hasar gören kuzey cephesini mantolatmak için çalışma başlattı. Ancak yan parselde üzerine gecekondusu bulunan mülkün sahibi Ahmet Ortakuz, mülküne girilerek işlem yapılmasına karşı çıktı. 19 yıldır bina sakinleri bir türlü mantolama işlemini yaptıramadı. Son olarak geçtiğimiz ay yapılmaya çalışılan mantolama çalışması sırasında mülk sahibi Ahmet Ortakuz'un yakınları, mantolama için gelen işçilere engel oldu. Sert tartışmalar yaşanırken, Ahmet Ortakuz'un kızı vincin sepetinin altına girerek mantolamaya engel olmaya çalıştı. Yaşanan gerilim cep telefonu kamerası kayıtlarına yansıdı.

"YAN PARSEL İZİN VERMEDİĞİ İÇİN BUGÜNE KADAR YAPAMADIK"

Apartman yönetiminin 2002 yılında aldığı mantolama kararından sonra bugüne kadar mesafe kat edemediklerini belirten apartman sakini Murat Özer, "Biz binamızı her vatandaş gibi izole ettirmek istiyoruz, binamızı mantolama yaptırmak istiyoruz. Binamızın 2002 yılından beridir kuzey cephesini mantolama yapmaya çalışıyoruz. Yan parsel buna izin vermediği için bunu bugüne kadar yapamadık. Binaya havadan yapmak suretiyle mantolama yapmamız gerekmektedir" dedi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Özer'in açıklamaları sırasında, yan parselde bulunan Ahmet Ortakuz'un kardeşi Cemil Ortakuz, "Alınan izin yok" şeklinde tepki göstererek basın mensuplarını da engelleme çalıştı. Açıklama yapmaktan kaçınan Cemil Ortakuz, basın mensuplarından kameraları kapatmasını isteyerek tepki gösterdi.

"BU SORUNLARI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE YAŞIYORUZ"

Yaşanan sorunu değerlendiren Avukat Emrah Çavuşoğlu, bu ve benzeri sorunların kentsel dönüşümde de yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Burada Medeni Kanunun 718. Maddesi'nde ikircikli bir konu var. Diyor ki; arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yararı olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Şimdi buradan hareketle İstanbul'un birçok yerinde kule vinç var. Her isteyenin polisi arayıp, 'Benim hava sahamda kule vinç var. Alın bunu buradan sökün' deme hakkı doğar. Bunu kentsel dönüşümde de yaşıyoruz. Yandaki çöken binaların zeminin sağlamlaştırılmasında da yaşıyoruz. Halbuki bu zaruriyetten kaynaklanıyor. Yan parselin güvenliği için yapılan bir işlem. ve maalesef yan parseldeki kişilerin bu şekilde keyfi talepleri ile polis istediği gibi müdahale ediyor" şeklinde konuştu.