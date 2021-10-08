MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

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Maltepe'de, eğlence yerleri ve kahvehanelere yönelik olarak denimler yapıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00'de Küçükyalı Polis Merkezi önünde toplanarak, ilçe genelinde eğlence yerleri, kafe ve kahvehane ağırlıklı 'Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde; 22 ayrı umuma açık yer, 142 araç ve 27 motosiklet kontrol edilirken, 518 kişi GBT taramasından geçirildi.

Denetimlerde, aranması olan 1 kişi, yoklama kaçağı 9 kişi ve alkollü otomobil kullandığı tespit edilen 1 sürücü hakkında işlem yapılırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlere çevre ilçelerden destek timleri de katıldı.