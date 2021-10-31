MALTEPE'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

MALTEPE'de iki ayrı evden ziynet eşyaları ve para çaldığı iddia edilen kadın yakalandı. Şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı.

Maltepe'de iki ayrı evden önceki gün ziynet eşyaları ve para çalındı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi ve olayı gerçekleştiren şüphelinin S.B.(43) olduğunu tespit etti. Şüpheli S.B. Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yakalandı. Hırsızlık olayına konu eşyalar ise şüphelinin ikamet adresinde ele geçirildi. Evden Hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheli S.B. dün sevk edildiği adliyeden adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.