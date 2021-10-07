Maltepe'de hurda taşıyan kamyon devrildi - Son Dakika

Maltepe'de, hurda demir yüklü kamyonun devrildiği cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.
Altıntepe Mahallesi Ali Paşa Sokağı'nda ilerleyen Yunus Durmaz idaresindeki 34 EG 6328 plakalı hurda demir yüklü kamyon, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Değirmenyolu Caddesi girişinde devrildi.
Sürücüsü Durmaz kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan polis tarafından Ali Paşa Sokak ile Değirmenyolu Caddesi trafiğe kapatıldı.
Kamyonun kaza yerinden kaldırılması için çalışma yapılıyor.
Kaynak: AA
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