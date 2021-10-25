Maltepe'de komşuların 'mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi - Son Dakika

Maltepe'deki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı. Bina sakinlerinin dış cepheyi yaptırmak için getirdiği vincin önüne geçen komşuları çalışma yapılmasını engelledi. Genç kadının vinç önüne geçerek engel olmaya çalıştığı dakikalar ve işçilerin genç kadına tepki olarak kaldırım taşı ile üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. 5 katlı bir binada yaşayan apartman sakinleri, dairelerde oluşan rutubet ve soğuk havalar nedeniyle binalarına dış cephe koruması yaptırmak istedi. İddiaya göre, bina sakinlerinin kararını öğrenen yan komşuları ise bina dışına kurulacak iskelenin kendi bahçelerine sarktığını belirterek çalışma yapılmasına izin vermedi. Komşular arasında başlayan kavga krize dönüştü.

Komşular arasında yaşanan tartışma esnasında işçilerden birinin yerden tuğla alarak karşı tarafın üzerine yürümesi karşı tarafın ise çalışma yapmak üzere bina önüne gelen vincin karşısına geçerek engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bu işin tek çözümü dış cepheyi yaptırmak"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan apartman sakini Murat Özer, "Biz uzun süredir binamızın dış cephesini yaptırmak istiyoruz. Biz bu kararı alınca yan komşumuz buna izin vermeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Evlerimizde oluşan rutubet dolayısıyla çok defa tadilat yaptık. Bu masraflardan yorulduk. Bu konuyu çözmenin de tek yolu dış cephe işlemini yaptırmak. Komşumuzun bu tavrı sonrası hukuki olarak mücadeleye giriştik. Komşumuzun çatısına dahi değmemek için havadan vinçli sistemi yaptırmak istedik. Buna dahi izin vermedi. Gerekli tüm izinleri aldık. Kimsenin malına zarar vermedik" diye konuştu. - İSTANBUL