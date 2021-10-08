Maltepe'de özel gereksinimli çocuğu olan aileler için 'Kısa Mola Merkezi" - Son Dakika

İstanbul'da özel gereksinimli çocuğu olan aileler için 'Kısa Mola' adında bir merkez açıldı. Bu merkezde özel gereksinimli çocuklara yarım gün ücretsiz hizmet veriliyor. Açılma amacı ise ailelerin yarın gün bile olsa çocuklarını bu merkeze bırakıp dinlenebilmelerini sağlamak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel gereksinimli çocuklar için Kısa Mola adında bir merkez açtı. Aileler, çocuklarını bu merkeze haftada bir kere, 4 saat boyunca bırakabiliyor. 4 ile 14 yaş aralığında bulunan özel gereksinimli çocuklar 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet alabiliyor. Merkeze gelmek isteyen aileler merkeze bir gün önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Merkeze çocuğunu teslim eden aile 4 saatlik boş zamanın ister özel işlerini yaparak geçiriyor, İsterse merkezde yetişkinler için sağlanan etkinliklere katılabiliyor. İlk etapta Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda hizmet vermeye başlayan Kısa Mola Merkezlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Merkezin açılma amacı ise ailelerin yarın gün bile olsa çocuklarını bu merkeze bırakıp dinlenebilmelerini sağlamak.

"ÖZGÜRCE YÜRÜMEYİ ÖZLEDİM"Kısa Mola Merkezi'ne 13 yaşındaki otizmli kızını getiren anne Cansever Aslan, "Kısa mola benim için bir avantaj oldu. Çünkü bu eğitimleri başka bir yerde kızıma aldırmak istesem bütçe olarak zorlanacağım. Aynı zamanda kızımı 4 saat buraya bırakabiliyorum. Neredeyse 13 senedir alışveriş yapmak ne bilmiyorum. Ben kızımı bırakıp bir yere gidemiyorum. Ancak şu an kızım eğitim alırken ben yürüyüş yapabiliyorum. 13 sene içerisinde özgürce yürümeyi özledim. Hem kızımın çevresindeyim hem de tek başıma yürüyebiliyorum" dedi.

"OĞLUM ETKİNLİKLERE KATILIRKEN BEN DE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYORUM" Otizmli çocuğunu Kısa Mola Merkezi'ne getiren anne Emine Yeşil ise "Çocuğum eğitimdeyken buranın bana kısa bir mola olması için geldim. Çocuğum eğitimdeyken genelde kitap okumayı tercih ediyorum. ya da sahilde bir yürüyüş yapıp, bisiklet sürüyorumö diye konuştu. 7 yaşındaki oğlu ile merkeze gelen anne Özlem Çimen, oğlum etkinliklere katılırken ben de keyifli zaman geçiriyorum" dedi.

"AVRUPA YAKASI BİRKAÇ İLÇEMİZDE BU MERKEZLERİ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Merkez hakkında bilgi veren İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, "İstanbul'da ilk kısa mola diye adlandırdığımız merkezimizdeyiz. Bu merkez engelli çocukları olan ailelerin çocuklarını kısa sürede olsa bırakabilecekleri bir merkez. Çocukların eğitim, sanat, kültür ve spor aktivitelerini yapabilecekleri bir merkez. Buranın adı kısa mola merkezi. Bu hizmete yeni başladık. İlk olarak Anadolu yakası Maltepe'deyiz. Daha sonra Avrupa yakası birkaç ilçemizde bu merkezleri açmaya devam edeceğiz" dedi.

"VELİLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HİZMET"Kısa Mola Merkezinin kapasitesini 75 kişilik olduğunu söyleyen Saltık, "Engelli çocuklara bakmak çok meşakkatli bir iş. Aile engelli çocuğuna bakarken kendine ayıracak zaman bulamıyor. Artık aileler düğüne, fatura ödemeye gidecek aileler çocuklarını bizim merkeze getirebiliyorlar. Çocuklar eğitim, sanat, spor aktiviteleri ile uğraşırken ebeveynde işini halledebilecek. Bu merkeze 4 ile 14 yaş arası çocukları alıyoruz. Merkeze kabul içinde bazı kriterler var. Ağır engeli olmayan, öz bakımını yapabilen ve kendisine zarar vermeyen çocukları kabul ediyoruz. Velilerin hayatlarını kolaylaştıran bir hizmet. Çünkü bir engelli ailesi bütün hayatını o çocuğa bağlı geçirmek zorunda kalıyor" diye konuştu. Saltık, sözlerine şu şekilde devam etti: Aileler, ÖZGEM'e başvuru yaparak, 153'ü arayarak ve merkezimize gelenlere başvuru yapabiliyorlar. Aynı zamanda ailelere araç hizmetimiz var. Ringlerle misafirlerimizi merkezimize taşıyoruz.

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