Son dakika haberi! MALTEPE'DE YAĞMURUN KAYGANLAŞTIRDIĞI YOLDA ART ARDA İKİ KAZA - Son Dakika

MALTEPE'de sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet devrildi. Aynı yönde ilerleyen minibüsün sürücüsü de kamyonete çarpmamak için durmaya çalıştı, kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Yolu'nda meydana geldi. Kemal Ulma yönetimindeki 34 HN 6776 plakalı sebze meyve yüklü kamyonet, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Sebze ve meyveler yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra aynı yönde ilerleyen minibüsün sürücüsü Erdinç Kamış, kaza yapan kamyoneti görünce durmaya çalıştı. Ancak Kamış'ta el frenini çekmesine rağmen yağışla birlikte kayganlaşan yolda duramayan minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan iki yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen kamyonet için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vinç istendi. Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen kamyonette bulunan sebze ve meyveler olay yerine gelen başka bir kamyonete yüklendi. Kamyonetin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

YOLLAR YAĞMURDAN DOLAYI JİLET GİBİ KAYGANLAŞMIŞ

Minibüste bulunan Tuğçe Deherli, Çok kötüydü. Bu tarafa çarptık, ondan sonra öbür tarafa çarptık. Çarpmasaydık gidiyorduk, yuvarlanıp ölüyorduk hepimiz. Az yolcu vardı Allah'tan dedi. Minibüs sürücüsü Erdinç Kamış ise, Kaza yapan aracı gördükten sonra frene bastım. Yavaş da geliyordum. Buna yolcular da polisler de şahit. Önce yukarıdaki bariyere vurdum, sonra araç refüje çıkacaktı, el frenini çektim artık durmayınca. Sağdaki bariyere attı bizi. Ondan sonra durabildik. Yollar yağmurdan dolayı jilet gibi kayganlaşmış. Kazayı en az zararla atlatmaya çalıştık, onu da başardık inşallah. İki hafif yaralı var, onları da ambulansa aldık. Birinin boynunda vardı hafif yanımda oturuyordu abla. Diğeri de arkada oturuyordu. İkisi de hafif diye konuştu.