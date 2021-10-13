Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu coğrafi işaret aldı - Son Dakika

Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (MAKKOP) girişimi ile tescillenen ve tarihi geçmişe sahip Kutludüğün'e has tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT), "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, ilçenin gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtti.

Köse, şunları kaydetti:

"Ekşi maya ekmeği ve ravak yoğurdunun tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ürünlerin tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."