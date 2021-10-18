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MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET - Son Dakika

MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET

18.10.2021 14:51

MANAVGAT tarımında 500 yıllık geçmişe sahip 'Altın Susamı'na, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verildi.

MANAVGAT tarımında 500 yıllık geçmişe sahip 'Altın Susamı'na, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verildi. Türkiye üretiminin yüzde 20'lık payına sahip olan Manavgat'ın 'Altın Susamı', aroması ve yağı ile diğer susamlardan ayrılıyor.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) eski başkanı Ahmet Boztaş tarafından tescil çalışmaları başlatılan 'Altın Susam', Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret aldı. Altın Susam'ın tescil belgesi almasıyla ilgili MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin basın toplantısı düzenledi. MATSO Başkanı Güngör, ilçede 500 yıl geçmişi olan Altın Susam'ın Manavgat adına tescili için ilk çalışmanın, merhum Ahmet Boztaş döneminde yapıldığını dile getirdi. 709 numara ile 'Manavgat Altın Susamı'nın Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işarete sahip olduğunu anlatan Güngör, Osmanlı sarayının susam ve tahinini üreten, günümüzde de Türkiye'nin en önemli susam üretim merkezlerinden biri kentimiz hak ettiği coğrafi işareti almıştır diye konuştu.

AROMASI VE YAĞ ORANI YÜKSEK

Manavgat Ziraat Odası'nın 2014 yılında Altın Susam'ın tescili için girişimleri olduğunu hatırlatan Güngör, şunları söyledi

Manavgat Altın Susamı, aroması ve yağı ile diğer susamlardan farklı. Manavgat'ın mikroklima özelliğinden ve toprağının verimliliğinden kaynaklı Altın Susam'ın hem aroması hem de yağ oranı yüksek. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranı yüzde 60 seviyelerinde olduğu BATEM tarafından yapılan bilimsel analizlerle de kanıtlandı.

ÜRETİMİN 5'TE 1'İ MANAVGAT'TAN

Güngör, Türkiye'de susam ekili 257 bin dekarda 19 bin ton civarında hasat gerçekleştirildiğini belirtti. Antalya'da yaklaşık 54 bin dekar alana ekilen susamdan yaklaşık 4.5 ton civarında hasat edildiğine değinen Güngör, Manavgat'ta 45 bin dekar alandan 3.8 ton susam elde edilmektedir. Türkiye'de üretilen susamın yaklaşık beşte biri Manavgat'tan karşılanmaktadır dedi.

ALTIN SUSAM FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 20-24 Ekim'de Antalya ANFAŞ'ta gerçekleştirilecek 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Manavgat'ı Manavgat Altın Susamı, portakal, nar, zeytin, defne, karpuz, keçiboynuzu, muz, ejder meyvesi, avokado, mango, papaya ve pasiflora olmak üzere toplam 13 ürünle tanıtacaktlarını belirtti. Güngör, Fuar hazırlığımızı tamamladık. Görsel olarak çok güzel bir stant hazırladık. Manavgat'ın çok sayıda yöresel ürününün yanında bu yıl coğrafi işaret aldığımız Manavgat Altın Susamı'nı da her zaman olduğu gibi tanıtmaya devam edeceğiz dedi.

FİYATI REVİZE EDİLECEK

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise kilogramı 8-9 liradan satılan susam fiyatının geçen sene 16-17 liraya yükseldiğini dile getirdi. Bu yıl, fiyatı revize ettirmeyi düşündüklerini dile getiren Metin, Manavgat Altın Susamı'nın diğer bölgelerde yetişen susamdan farkı nedeniyle coğrafi işaret almaya hak kazandığından bahsetti. Metin, 'İlçeye has özelliği olan bir ürünümüzdür, diğer yerlerde Muğla'da, Mersin tarafında da yetişir ama Manavgat susamının artısı var. Onun için coğrafi işaret aldı diye konuştu.

MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET
MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET
MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET
MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET

Türk Patent Enstitüsü, Manavgat, Türkiye, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT 'ALTIN SUSAMI'NA COĞRAFİ İŞARET - Son Dakika
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