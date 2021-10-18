MANAVGAT MUZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İLK GENEL KURULUNU YAPTI - Son Dakika

MANAVGAT'taki muz üreticilerini tek çatı altında toplama amacıyla kurulan Manavgat Muz Üreticileri Birliği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek listede yapılan seçimde başkanlığa seçilen kurucu başkan Önem Gök, Manavgat muzunun kalitesini artırarak, iç pazar payını yükseltmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de muz üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Manavgatlı üretici, ürün kalitesini ve iç pazar payını artırmak amacıyla 9 Eylül 2021'de Manavgat Muz Üreticileri Birliği çatısı altında bir araya geldi. Birlik ilk genel kurulunu Side'deki bir otelde gerçekleştirdi. Genel kurulda divan heyeti seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından 2021 yılı faaliyet ve denetim raporları okundu. Yönetimin ibra edilmesinin ardından, tek liste ile gerçekleştirilen seçimde kurucu başkan Önem Gök yeniden başkanlık görevine seçildi.

Genel kurulun sonunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Uyar 'Muz Üretimi ve Muhasebeleştirilmesi' konulu bir seminer sundu.

ANTALYA'DAKİ MUZ ÜRETİMİNİN YÜZDE 15'İ MANAVGAT'TAN

Manavgat'taki muz üreticilerinin yüzde 14'ünün üyesi olduğu birlikte, planlı üretim yapılmasının önemine değinen Gök, üretim kalitesini artırarak ürünlerin değerlenmesi için çaba göstereceklerini söyledi. Türkiye'de 2020 rakamlarına göre 1,2 milyon ton muz üretildiğini ve bunun 140 bin tonunun Manavgat muzu olduğunu ifade eden Gök, "Yaklaşık olarak Manavgat'ta muz üretimi yapılan 15 bin metrekare kayıtlı tarım arazisi, bin 500 metrekare sera yapımı devam eden arazi, 500 dönüme yakın kayıt dışı üretim var. Kayıt dışı üretim alanları yaklaşık 20 bin metrekare. Türkiye'de muz üretiminin yüzde 50,4'ü Mersin bölgesinde gerçekleştiriliyor. Üretimin yüzde 46,4'ü Antalya bölgesinden, bunun da ortalama yüzde 15'ine yakını Manavgat'tan karşılanıyor" diye konuştu.

SERA MALİYETİ MUZUN PAZAR FİYATINI ARTIRIYOR

Üretimde artış olmasına rağmen pazarda muz fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Göke, maliyet artışının fiyata yansıdığından bahsetti. Gök, "Fiyatların ucuzlamama sebebi sera maliyetinin yüksek olması. Gübrede geçen seneye göre yüzde 150'ye yakın artış oldu. Üretim maliyetinin yüksek olmasından dolayı muzun fiyatı düşmemektedir" dedi.