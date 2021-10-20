Manavgat'ta 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan 34 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.B'nin ilçede olduğunu belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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