Üye Girişi
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

13.10.2021 19:10

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı Şüphelilerden 9'u serbest kalırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı.

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Şüphelilerden 9'u serbest kalırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 18 kişiden 9'u Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 yıl 6 ay ceza ile aranan E.A., 5 yıl 5 ay ceza ile aranan Ç.K., 3 yıl 3 ay 5 gün ceza ile aranan R.Ü., 1 yıl 8 ay ceza ile aranan A.O.D., 1 yıl 1 ay 10 gün ceza ile aranan T.K., 6 ay ceza ile aranan A.Y., 3 ay ceza ile aranan F.N., 3 bin lira para cezası ile aranan H.G. ve 2 bin 100 lira para cezası ile aranan A.B. ise tutuklanarak Alanya F Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Para Cezası, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi 19:00 Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı 18:43 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Ünlü yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı 17:24 Ünlü yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı         
19:04
"Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı         
18:59
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 19:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement