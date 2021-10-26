Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği bildirildi.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika