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MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR - Son Dakika

MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR

08.10.2021 11:17

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki büyük orman yangınının yaraları hızla sarılıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki büyük orman yangınının yaraları hızla sarılıyor. Yanan, az hasarlı evler gönüllülerin bağışlarıyla yeniden yapılıyor. Bağışlarla az hasarlı 400 evden 161'inin inşası tamamlanırken, ormanlık alanlarda yanan ağaçlar da kesiliyor. Kasım ayında yeni fidanların dikileceği öğrenildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayarak İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerindeki ormanlık alanlarla bazı yerleşim yerlerinde etkili olan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 70 bin dönüm orman zarar gördü. 10'uncu gününde kontrol altına alınan yangında, 2 binin üzerinde ev kullanılamaz hale geldi.

YARALAR SARILIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat orman yangını sonrası hasar gören ev, ahır ve dükkanlar için inşaat çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve STK'lar, Manavgat'taki ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için bir araya geldi. Az hasarlı olduğu tespit edilen 400 konutun gönüllülerden gelen bağışlarla onarımına karar verildi. Nef Vakfı, ihtiyaç sahiplerine harcanması için gelen bağışları, bölgeye gönderdiği ekipleriyle binaların güçlendirilmesi ve yenilenmesi için harcamaya başladı. 400 konuttan 161'i, ahşap doğramalarından boyasına, sıvadan ıslak zeminine kadar baştan yapıldı. Yenilenen binaların en büyük özelliği ise betonarme olmaları.

Gelen yardımların dışında ihtiyaç sahiplerinden hiçbir bedel alınmadığını belirten Nef Vakfı mimarı Sibel Türkmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği listeye göre hareket ettiklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve vakıf iş birliği ile 400 evden 161'inin tamamlandığını ifade eden Türkmen, Evlerin tamamını elden geçirdik. Çatlak olan duvarlar yıkıldı ve onları da onardık. Evlerin boyasını, ahşap doğramalarını, elektrik tesisatlarını tespit edilen ihtiyaç neyse ona göre işlemi yürütüyoruz. Nef Vakfı İhtiyaç Haritası iş birliği ile yürütülen 'Bir destek bir yuva' projesi kapsamında çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği listeye göre çalışıyoruz. 161 evin işlemlerini tamamladık. Evlerin içini görünce çok etkilendim. Hem içi hem dışı simsiyahtı dedi.

Türkmen, binaların tadilat maliyetinin gönüllüler tarafından karşılandığını, Manavgat Belediyesi ve Nef Vakfı İhtiyaç Haritası'na yapılan bağışlardan kaynak oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

AĞAÇLAR KESİLİYOR

Binaların tadilatı yapılırken diğer taraftan da ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor. Yanarak zarar gören alanların tespitinin ardından gençleştirme çalışmaları başladı. Kısmen de olsa yanan ağaçların ilerleyen dönemde kuruyup devrilerek tehlike oluşturmasının önüne geçmek için ağaçların kesimi de sürüyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan kesim ihalelerinin ardından Manavgat'ta yaklaşık 2 milyon 600 bin metreküp kesim yapılması planlanıyor. Kesimlerden sonra yapılacak saha temizliğinin ardından kasım ayı içerisinde fidan dikimlerinin başlayacağı öğrenildi. Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, tamamen yanmamış olsa bile yangından etkilenen kızılçam ağaçlarının kuruyacağını belirterek, yeni dikim çalışmalarının ardından fidelere zarar vermemek için bu ağaçların da kesildiğini söyledi. Açıkbaş, Anayasa'nın 169'uncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere orman arazilerinin kesinlikle imara açılamayacağını da vurguladı.

MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR
MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR

Manavgat, Antalya, Türkmen, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA YANAN EVLER BAĞIŞLARLA YENİLENİYOR - Son Dakika


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