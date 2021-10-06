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MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ - Son Dakika

MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ

06.10.2021 12:39

Manavgat'ta 28 Temmuz'da yaşanan büyük orman yangınının ardından başlayan saha temizleme çalışmaları, Kavaklı Mahallesi'nde devam ediyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da yaşanan büyük orman yangınının ardından başlayan saha temizleme çalışmaları, Kavaklı Mahallesi'nde devam ediyor. Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, kesim ve temizleme çalışmalarının ardından fidan dikim çalışmalarının başlayacağını söyledi.

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ın 4 ayrı noktasında başlayan ve yaklaşık 60 bin hektar ormanlık arazinin yok olmasına sebep olan orman yangınının ardından saha temizleme çalışmaları devam ediyor. Yangının etkili olduğu Kavaklı Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'nde yanan ormanlık alanların ağaç kesim ve saha temizliğine ise başlandı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan kesim ihalelerinin ardından Manavgat'ta yaklaşık 2 milyon 600 bin metreküp kesim yapılması planlanıyor. Kesimlerden sonra yapılacak saha temizliğinin ardından kasım ayı içerisinde fidan dikimlerinin başlayacağı belirtildi.

Kavaklı Mahallesi'nde yapılan ağaç kesim ve saha temizleme çalışmalarında, yanmamış ağaçların kesildiği iddiaları hakkında bilgi veren Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, tamamen yanmamış olsa bile yangından etkilenen kızılçam ağaçlarının kuruyacağını belirterek, yeni dikim çalışmalarının ardından fidelere zarar vermemek için bu ağaçların da kesildiğini söyledi. Açıkbaş, Anayasa'nın 169'uncu maddesinde de açıkça belirtildiği üzere orman arazilerinin kesinlikle imara açılamayacağını vurgulayarak, o yönde yapılan yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.

MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ

Manavgat, Sarılar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA YANAN ORMANLIK ALANDA AĞAÇ KESİMİ - Son Dakika
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