MANAVGATLI KADINLAR SAHİLDE PEMBE BALON DAĞITTI - Son Dakika

MANAVGATLI kadınlar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği kapsamında sahilde pembe balon dağıttı. Etkinlikte meme kanserinin simgesi pembe kurdele takan kadınlar pembe pasta kesti

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Deniz Zambaklarını Koruma Derneği'nin (DEKAFOK) tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Manavgatlı kadınlar bir araya geldi. Meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takan kadınlar, güne özel olarak hazırlanan pembe pasta kesti. Ellerinde pembe balonla sahilde yürüyen kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla balık tutan, denize giren ve güneşlenenlere balon verdi.

Etkinliğe katılan Edebiyat Öğretmeni Nevsel Yaman, dünyada her 4 kadından birinde meme kanseri teşhisi konulduğunu belirtti. Manavgat'taki hayvan sever dostlarıyla farkındalık amacıyla etkinlik düzenlediklerini bahseden Yaman, 30 yaş üzeri bütün kadınların iki yılda bir meme tomografisi çektirmeleri tavsiyesinde bulundu.