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Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı - Son Dakika

Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı

05.10.2021 15:53
Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk maçında deplasmanda Sigortam.Net ile karşılaşan Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonundaki ilk maçında İstanbul'da Sigortam.Net ile karşılaştı. İlk periyodu 25-19'luk skorla yeşil-beyazlı ekip önde kapattı. İkinci periyotta skor bulmakta zorlanan Manisa BBSK, soyunma odasına 41-36 geride gitti. Üçüncü periyot başabaş bir oyuna sahne olurken skor tabelası 53-51'i gösteriyordu.

Son Periyotta Maç İki Takıma da Gitti, Geldi

Karşılaşmanın son periyodunun ilk dakikalarında 8 sayı geriye düşen Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları, yaptığı baskılı savunma ile 68-67'lik skorla öne geçen taraf oldu. Yapılan basit hatalar sonrasında Sigortam.Net mücadeleden 79-70 galip ayrıldı. Takımımızda Diante Watkins 16 sayı ile oynadı. Yeşil-beyazlı ekibimizde Fatih Cantitiz, Berkay Sinirlioğlu ve Andre Williamson çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı - Son Dakika
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