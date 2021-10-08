Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Çalıştayı'nda yer aldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'da yürütülen kırsal ve tarımsal projeler hakkında sunum gerçekleştiren Usta, üreticinin en çok ihtiyaç duyduğu sulama projeleri konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından organize edilen 'Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı', 6-7 Ekim tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 30 Büyükşehir Belediyesinin başkan ve temsilcilerinin yanı sıra üniversitelerin ziraat fakültelerinin profesör ve doçentlerinin de yer aldığı çalıştayın açılış konuşmasını Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı gerçekleştirdi. Küçüktığlı, "Yerel yönetimler ile tarım konusu yeni bir süreç ve biz bu süreçte yerel yönetimlere katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Çalışmalarını Anlattı

Çalıştayın 2. oturumunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Usta, "Kırsal bölgelerden çokça su talebi alıyoruz. Bu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Üreticimizin en çok ihtiyaç duyduğu sulama projeleri konusunda önemli adımlar atıyoruz" dedi. Usta, Manisa il genelinde yapılan tarımsal ve kırsal kalkınma faaliyetlerini, bu alandaki Manisa Büyükşehir Belediyesi proje ve hizmetlerini detaylarıyla katılımcılara aktardı. İki gün süren çalıştayın sonunda Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı'nın değerlendirme konuşmasını yapmasıyla toplantı son buldu.