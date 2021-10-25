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Manisa Büyükşehir Salihli göletlerini bakıma aldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Salihli göletlerini bakıma aldı

25.10.2021 09:52
Manisa Büyükşehir Salihli göletlerini bakıma aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik, genişletme ve bakım çalışması başlatıldı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek hizmetlerine devam ediyor. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Mahallede bulunan yaklaşık 3500 besi hayvanının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletlerdeki çalışmaların, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Çalışmalar İçin Teşekkürlerini İletti

Kemer Mahallesi'ndeki hayvan üreticileri, kırsal mahallelerde üretime destek adına yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Salihli göletlerini bakıma aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Manisa, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Salihli göletlerini bakıma aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Salihli göletlerini bakıma aldı - Son Dakika
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