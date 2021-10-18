MANİSA'DA 150 ÜRETİCİYE 2400 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi' projesi kapsamında Manisa'da, 150 üreticiye 5 milyon 737 bin 500 TL hibe tutarında 2 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi' projesi kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti. Manisa Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Yaşar Karadeniz ve AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ın birer konuşma yaptıkları dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, 'Üreticilerimize 2 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtacağız. Kadın çiftçilerimize ağırlık verdik. İnşallah bu destekten faydalanan üreticilerimiz, üretimlerini arttırarak devam ederler. Projenin tüm Manisa ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Konuşmaların ardından 150 üreticiye 5 milyon 737 bin 500 TL hibe tutarında 2 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtıldı.