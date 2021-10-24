Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Yunusemre ilçesi Koruköy mahalle camiinden 37, Sarıahmetli mahalle camiinden 24 halı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında şüphelilerin K.T., F.Ç. ile Y.E. olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan karar sonrasında K.T. ile F.Ç. ikametlerinde gözaltına alınırken, Y.E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Jandarmadaki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen K.T. ve F.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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