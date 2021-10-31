Manisa'da 4 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada, 3 parça halinde 200,29 gram metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 13,74 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 parça halinde 2,76 gram esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA