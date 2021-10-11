Manisa'da 5 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan da işlem yapılan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır aranan A.G'nin ilçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları

Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor